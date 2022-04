Еколоґийни дзень у дюрдьовскей Основней школи

ДЮРДЬОВ– У дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай“ всоботу, 9. априла, бул орґанизовани Еколоґийни дзень з нагоди хторого були орґанизовани велї акциї.

Дзеци були подзелєни до двох ґрупох. Школяре нїзших класох ушорйовали парк коло школи, заметали и садзели квеце. Школяре висших класох пораєли школски двор, атриюм, физкултурну салу, библиотеку и кабинети.

Директорка школи Любица Клепич гварела же тота акция, у ствари, була инициятива дзецох. Були барз анґажовани и тот дзень похопели барз озбильно, поготово наймладши. Циль цалей тей акциї же би ше подзвигло еколоґийну свидомосц при дзецох, же би чували нашу планету. Директорка подзековала Явному комуналному подприємству „Чистота“ зоз Жаблю котре обезбедзело саднїци квеца котре посадзене у парку коло школи.

