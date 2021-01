Економски статус и положенє меншинох у державох реґиона

НОВИ САД – Прейґ онлайн платформи Зум штварток, 28. януара, отримана схадзка Центра за реґионализем и Фондациї Ханс Зайдел на хторей учашнїки бешедовали на тему економского статуса и положеня меншинох у реґионє.

На схадзки наглашене же правни рамики у хторих ше витворюю права меншинох у державох реґиона стандардни. У явносци ше вше частейше бешедує и о другим сеґменту витворйованя правох меншинох и то як „нєстандардним меншинским праву” хторе ше спатра през економски статус меншинох на тих просторох.

Як медзи иншим учашнїки на схадзки у своїх викладаньох винєсли, виглєдованя на тих походзискох потвердзую же припаднїки националних меншинох жию у руралних и нєрозвитих подручох. Їх економска моц углавним спод просековей кед ше упоредзує зоз остатком жительства. Пошлїдки такого стану очиглядни: вельки уровень миґрациї, асимилация, слаба преходносц у дружтвеней гиєрархиї моци и вплїву.

З тей нагоди на схадзки участвовали 28 компетентни особи, виглєдоваче, представителє националних совитох и експерти у тей обласци.

Олена Папуґа, державна секретарка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, у своїм викладаня надпомла же ресорне министерство у наиходзацим чаше пообиходзи шицки национални совити и у розгварки зоз представителями меншинох у Републики Сербиї буду спатрени шицки проблеми з хторима ше стретаю меншини на тих просторох. Насампредз, надпомла же вельки миґрациї губя слику о Сербиї як мултикултуралним стредзиску. У тим напряме векшу улогу и вецей актвносци буду мац национални совити. Вецей активносци Министерства, як и националних совитох, буду унапрямени на очуваню мацеринскей бешеди през систему образованя.

