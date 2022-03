Екуменска молитва за будучносц и надїю

НОВИ САД ‒ Екуменска гуманитарна орґанизация орґанизовала заєднїцку екуменску молитву за Шветови молитвови дзень, пияток, 4. марца, у Словацкей евагелистичней а. в. церкви у Новим Садзе.

Участвовали жени зоз Словацкей евангелистичней а.в. Церкви, Римокатолїцкей Церкви, Євангелскей методистичней, Християнскей реформатскей и Грекокатолїцкей Церкви. З нашей Церкви участвовали парох новосадски о. Юлиян Рац, Мария Гудак, Блаженка Хома-Цветкович, а були и пецеро вирни зоз Руского Керестура, монахинї и вирни з Нового Саду. У орґанизациї участвовала и Анита Ґовля.

Модератор була Мария Парницки, хтора гварела же зме зєдинєни у молитви з милионами модлїтельох у цалим швеце, за милосердиє и доброту. Источасно, у Войводини ше модлєли вирни у 40 заєднїцох.

Тогорочну молитву вєдно написали шестри зоз Анґлиї, Велса и Сиверней Ирскей. Тема молитви була – „Дам вам будучносц и надїю”, а єй фундамент на стиху зоз кнїжки пророка Єремиї 29꞉11. През приповедку о прегнанстве и рабстве юдейского народу у Вавилону, роздумовало ше над сучаснима формами рабства, гaрештанства, виключносци. Гварене же феномен експлоатациї, расного нєцерпеня и фамелийного насилства присутни и у сучасним британским дружтве.

Модлєло ше за мир у України, за вецей правдивосци, вецей радосци и надїї, за будучносц нашей планети хтору вше баржей експлоатуєме и знїщуєме єй богатства. Наглашене же ше твардо операме на Бога и його обецанє же „Вон зна намири хтори ма з нами и шветом” и то нам да надїю до будучносци.

На концу, священїки зоз Церквох благословели присутних, а потим було аґапе.

