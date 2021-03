Електронски заказац упис до першей класи ОШ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як на своїм фб профилу обявела керестурска Основна школа Петро Кузмяк, родичи будуцих першокласнїкох треба же би електронски заказали термин за упис до тей школи, а источашнє и за тестованє дзецка.

И того року родичи або други законски заступнїки дзецка можу на Порталу еУправи електронски заказац термин за упис и тестиранє дзецка до основней школи так же порушаю услуги еЗаказованє термину за упис и тестиранє дзецка до ОШ.

За тото родичи муша буц реґистровани хаснователє, односно муша мац креировани налог на державним посталу за електронску идентификацию eID.gov.rs Потим треба порушац услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ) и так заказац термин у школи хторей дзецко територийно припада.

Важне надпомнуц же под час упису нє потребне давац глєдани документи хтори школа обезпечи по службеней длужносци, а винїмок лєм лїкарске уверенє кед же здравствени препатрунок окончели у приватного лїкара.

Шицки подробни информациї мож найсц на ТИМ ЛИНКУ.

Хто ма додатни питаня коло заказованя термину, може наволац контакт центер на число телефона 011/73-505-57. Телефонска потримовка доступна од 22. марца 2021. року и под час тирваня упису до основних школох каждого дня од 7,30 до 15,30 годзин.

Як обчекую у керестурскей Школи, до першей класи би ше требали уписац коло 30-еро дзеци.

