Елена Шомодї идзе на републичне змаганє зоз транспорту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Елена Шомодї, школярка керестурскей ОШШ „Петро Кузмяк” завжала перше место на окружним змаганю зоз технїчного Цо знаш о транспорту, а концом мешаца будзе мац чесц змагац ше и на републичним уровню.

Окружне змаганє отримане у Кули у ОШ „Иса Баїч” 7. мая, на котрим Шомодїйова освоєла 293 од 300 максималних бодох, гоч нє була фаворит за перше место, и зочена зоз нєкоректним поступаньом, бо нє мала нагоду робиц тести на руским язику (доставени лєм тести на сербским и мадярским язику), а познєйше пре пребиту ґуму, и практичну часц на полиґону мушела одробиц на бициґли на котрей нє вежбала.

Републичне змаганє будзе отримане у Беоґрадзе 27. и 28. мая, а змагац ше буду лєм 25 дзивчата, односно побиднїци зоз шицких округох у нашей держави.

