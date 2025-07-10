ЕМИЛ ПАПУҐА





Емилку, всоботу, 5. юлия, коло поладня, видзели зме це шицки тройо – оцец, мац и я. Чежки период бул за тобу и конєчно ши почал уживац у живоце. Стал ши нашмеяни и високи. Кед бим знал же то останїраз, моцнєйше бим це облапел и нє пущал. Познєйше, исти дзень, коло 18 годзин и 10 минути, на Сентандрейскей драги у Новим Садзе, авто зоз процивного напряму нагло скруцел на твой бок и однял ци, нє лєм право першенства, алє и живот. Кациґа, котру ши на моторки вше ношел, нє була досц моцна же би це зачувала. Знаме же ши нєвиновати. Одпочивай. Брат Любомир зоз фамилию, оцец Янко и мац Єлена Папуґово