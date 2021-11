„Ениґма Дядяˮ пред полну салу Дома култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу почал 53. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї котри отворел ґлумец и културни дїяч Янко Лендєр, а представа „Ениґма Дядяˮ домашнього Руского народного тетару „Петро Ризнич Дядяˮ, по тексту и режиї Славка Ороса, мала чесц отвориц тогорочну смотру драмскей творчосци.

Цалосна дїя представи провадзи живот и дїло Петра Ризнича Дядю, велького театралного ентузиясту, културного дїяча, просвитного роботнїка котри бул руски вибеженєц и котри ше становел у Руским Керестуре. През годзину и трифертальове дїло приказани Дядьово бриґи зоз бирократию, преплєцени приватни живот, алє центер шицких збуваньох бул театер за котри вон жил.

На чесц и славу сновательови Театру, Дядьови, з тей нагоди на дескох котри живот знача публика мала нагоду провадзиц представу у виводзеню єденацчленого ансамбла. Главна улога Петра Ризнича Дядї зверена Якимови Винайови, а вєдно з нїм ґлумели и зменьовали ше у улогох – Адриана Надь, Емилиян Няради, Иван Емейди, Силвия Малацко, Мая Зазуляк Гарди, Мирослав Малацко, Ненад Канюх, Владимир Надь, Владимир Варґа и Таня Орос.

Свойо гласи ґлумцом пожичели Славко Орос, Андрей Орос, Владимир Надь, Мария Афич, Олена Гудак, Ема Живкович и Лана Шомодї. Представа реализована и дзекуюци численей екипи споза сцени. З тей нагоди сала Дома култури була полна зоз публику нє лєм зоз валалу, алє и зоз других местох, а медзи патрачами було и Дядьових нашлїднїкох.

Представу прикрашели и гласи руских шпивачкох – Николаї Афич Фа и Кристини Афич, у велїх дїйох на видео биму приказани и фотоґрафиї зоз приватней архиви Дядьових нашлїднїкох, а тиж и фотоґрафиї и видео знїмки зоз богатей творчосци Дядового театру.

З проєктом Ениґма Дядя Театер означує и 50 роки свойого иснованя, а финансовани є зоз средствох Министерства култури и информованя, Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци и Националного совиту рускей националней меншини.

Скорей представи, у голу Дома Култури була отворена и вистава фотоґрафийох и рисункох перспективного виртуалного уметнїка Ярослава Планчака зоз Руского Керестура. Вистава отворена зоз читаньом рецензиї котру о авоторови и вистави написала Мария Митич зоз Академиї уметносцох у Новим Садзе, а пречитал ю Мирослав Малацко.

