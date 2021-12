„Ениґма Дядя” ознова на керестурскей сцени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа „Ениґма Дядя” будзе виведзена ище раз на керестурскей сцени, на соботу 4. децембра з початком на 19 годзин, а пре вельку заинтересованосц публики.

Представу пририхтал Руски народни театер „Петрo Ризнич Дядq”, текст и режию подписує Славко Орос, а ґлуми єденацчлени ансамбл домашнєй сцени – Яким Винаї у главней улоги Дядї, а вєдно з нїм Адриана Надь, Емилиян Няради, Иван Емейди, Силвия Малацко, Мая Зазуляк Гарди, Мирослав Малацко, Ненад Канюх, Владимир Надь, Владимир Варґа и Дорика Емейди.

