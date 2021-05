Епидемийна ситуация вельо лєпша

ЗОМБОР – Епидемийна ситуация у Заходнобачким округу вельо лєпша, оценєте зоз Заводу за явне здравє у Зомборе, а преноша локални медиї, дзе число активних случайох заражених зоз Ковидом-19 спадло на менєй як 200 особи.

Як гваря у Заводзе, тому допринєсло и почитованє превентивних мирох, алє и имунизация хтора доступна и зоз, и без заказованя. У Зомборе ревакциновани 19.425 особи, у Апатину 4.778, у Кули обидва дози вакцини прияли 6.637, а у Оджаку 4.697 особи.

Зменшане и число перших препатрункох на коло 100 дньово, а найменєй позитивних, лєм 20 у Оджаку. У Кули єст 57 активни случаї, у Апатину 37, а у Зомборе 148.

У Руским Керестуре ище вше ше мож приявиц до Месней заєднїци хто жада прияц вакцину китайского продукователя Синофарм, а вакцинованє нєодлуга будзе орґанизоване без приявйованя, у керестурскей здравственей амбуланти.

