Епидемиолоґийна ситуация у Войводини позарядова

ВОЙВОДИНА – У 44 општинох и городох у АП Войводини епидемиолоґийна ситуация и надалєй позарядова, оценєл у вчерайшим сообщеню Институт за явне здравє Войводини.

Пондзелок у Войводини реґистровани 659 нови случаї охореня. У структури нових случайох 544 (82,5 одсто) доказани зоз швидким антиґенским тестом. Тоти особи представяю жридло зарази хтори у блїзким контакту зоз другу особу можу пренєсц вирус. Менєй особом вирус потвердзени зоз ПЦР тестом после неґативного антиґенского теста.

Найвецей новоохорени єст у Новим Садзе – 207 особи.

По структури жительства, найвецей єст охорних помедзи 30 и 50 роки, та Институт очекує же ше тота епидемиолоґийна габа предлужи.

На териториї цалей АП Войводини єст активни 17.898 случаї – у Новим Садзе 4.556, у Панчеве вецей од 1.500, у Суботици вецей до 1.300, а у других општинох и городох менєй як 1.000 ативних случаї охореня од Ковиду-19.

На концу сообщеня поволани шицки гражданє же би ше вакциновали.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)