ЕҐЗИТ 2022 почина 7. юлия, ище вше мож купиц уходнїци

НОВИ САД – Шлїдуюцого тижня почина Еґзит фестивал у Новим Садзе на Петроварадинскей твердинї. Того року фестивал будзе тирвац штири днї, од 7. по 10. юлий.

На 14 бинох, хтори буду поставени ширцом твердинї нащивителє годни слухац познатих уметнїкох, музичарох, перформерох и уживац у рижнородней програми.

Уходнїци ище вше мож купиц онлайн прейґ официйного сайту фестивала и на ҐИҐС ТИКС предайних местох у цалей Сербиї.

Фестивал отвори реперка Iggy Azalea, хтора будзе наступац штварток на 20 годзин на главней бини (Мейн стейдж), други дзень главни виводзач будзе Nick Cave and The bad seeds, треци дзень Calvin Harris, а остатнї дзень публики ше представи James Arthur, а вон и завре тогорочни Еґзит фестивал.

Цала програма през шицки штири днї и на шицких бинох будзе накнадно обявена на официйним сайту Еґзита.

Лєм най надпомнєме же ше тот фестивал у Новим Садзе отримує од 2000. року кед бул нулти Еґзит, хтори од теди по нєшка привитал и дочекал найвекши мена шветовей музичней сцени. Медзи нїма Pet Shop Boys, Billy Idol, The Cure, The Killers, Guns N’ Roses, Franz Ferdinand, Motörhead, Iggy Pop, David Guetta, Massive Attack, Liam Gallagher, Grace Jones, Fatboy Slim, Cypress Hill, Beastie Boys, Snoop Dogg и велї други.

