Е-упис на руским язику до предшколских установох нє бул оможлївени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до предшколских установох у цалей Сербиї прейґ порталу еУправи – еВртич, од початку нє бул оможлївени и на руским язику хтори у службеним хаснованю. Медзи понукнутима язиками (сербски и седем меншински язики) на хторих мож виполнїц вимогу тє. приявиц дзецко, нє було руского язика, а анї вибрац го як наставни язик у дзецинскей заградки. Упис тирва од 1. по 16. април, и того року першираз є лєм електронски прейґ порталу еУправи.

То найбаржей потрафело родичох з Руского Керестура котри припада ПУ Бамби з Кули, дзе и найвекше число дзецох бешеднїкох руского язика, алє и у општинох Вербас и Жабель дзе руски у службеним хаснованю и дзе єст порядна настава у дзецинских заградкох у Коцуре, Вербаше и Дюрдьове.

На тото реаґовал Национални совит Руснацох до Министерства просвити, дзе достал информацию же за сам процес одвичательна еУправа вєдно зоз локалнима самоуправами. Министерство тє. державна секретарка Анамария Вичек спозорела на тото препущенє, а з еУправи єй пренєшени одвит локалних самоуправох, же нєт потреби тото прекладац на руски язик, а анї на бошняцки хтори тиж нє понукнути, а понукнути два язики хтори анї нє маю порядну наставу.

З поштреднїцтвом Вичековей пренєшене реаґованє нашого Совиту и з еУправи обецали же цо скорей прешлїдза документацию до покраїнскей прекладательней служби же би и руски язик бул уключени до уписного процесу на интернету.

Як дознаваме у Служби нашого Националного совиту урядово дописи послати до трох локалних самоуправох и глєда ше одвит на їх нєодвичательносц.

