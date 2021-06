„Жатва” наступела на „Юнийским фестивалу” у Вербаше

ВЕРБАС – Всоботу, другого дня „Юнийского фестивалу” у Вербаше котри ше отримує од 11. по 16. юний на Площи Николи Пашича, бул Дзень традициї и того дня отримани Етно базар.

Зоз етно столом и рижнима сладкима и сланима лакотками на вербаским Фестивалу ше представели жени зоз Активу женох КУД „Жатва” зоз Коцура. Гужва коло етно стола коцурских женох и празни танєри були найлєпши знак же нє треба забуц на стари руски смачни єдла котри рихтали нашо баби.

Того дня, на 18 годзин почала Смотра жридловей и фолклорней творчосци. Шицки нащивителє мали нагоду видзиц, окрем велїх других, и коцурских младих зоз Мишаней шпивацкей ґрупи КУД „Жатва”. Вони за тоту нагоду пририхтали и численей публики одшпивали даскельо писнї.

Окрем младих з Коцура, наступели и Фолклорни ансамбл Дома култури Сивец, вокални солиста мадярского културного центру „Непкер” Кула Петронела Феньвеши, як и КУД „Марко Орешкович” Бачки Ґрачац. Тиж, публики ше представели и шпивацки ґрупи КУД „Батайница” з Батайници, КУД „Вук Караджич” зоз Чоноплї и СКУД „Жридло” зоз Станишичох.

