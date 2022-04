„Жатвов ярнї бал” будзе 7. мая

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура того року орґанизує „Жатвов ярнї бал” котри будзе отримани 7. мая у Пелетовей сали у Коцуре.

За тот вечар орґанизаторе понукаю смачну вечеру, богату томболу и добру забаву за шицких госцох зоз музику „Коцурских бетярох”.

Цена уходнїци 1.500 динари, а до цени уходнїци урахована вечера и єдна томбола.

Початок „Жатвового ярнього балу” заказани за 19 годзин.

Карти мож резервовац на число телефона 064/ 85 770 74 при Моники Гардийовей.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)