Жем основа шицкого

Интернационална землєдїлска задруґа и штварта по велькосци у швеце, нашенькова хижа Limagrain, зоз вецей як 21 експозитуру закрива 50 жеми, основана пред вецей як 50 роками у Французкей. Єдна од 21 европскей експозитури находзи ше у Сербиї. У Новим Садзе Limagrain d.o.o. Сербия основане 2006. року, а за дїялносц ма обток нашеньох гибридох кукурици, слунечнїку и олєйового репченю, як и уводзенє до продукциї сортох сцернянкових житох прейґ партнерох.

Попри Сербиї, Limagrain d.o.o. закрива и територию Босни и Герцеґовини и Сиверней Македониї и у нєй заняти дванац фаховци. Маґистер Мирослав Сидор Менаджер Limagrain d.o.o. за Сербию, Босну и Македонию од снованя фирми 2006. року. Закончел Польопривредни факултет у Новим Садзе, напярм Защита рошлїнох, маґистровал и робел на Польоривредним факултету у Новим Садзе як асистент.

– Ми у Limagrain d.o.o. пошвецени уводзеню отримуюцих иновативних ришеньох з цильом посцигованя ефикаснєйшей и продукциї хтора ше баржей виплаци. Вше зложенши аґроеколоґийни условия диктую нови правила, ґу хторим треба же бизме ше прилагодзели. Почитуюци вредносци Ґрупи Limagrain, наша ориєнтация унапрямена на блїзки контакти зоз продукователями зоз щирим и отвореним партнерским одношеньом зоз дистрибутивну мрежу. До сезони 2021. вошли зме зоз змоцнєним тимом, новима гибридами олєйового репченю, як цо за приклад Arhitect – найпредаванши европски гибрид и новима сортами жита и ярцу. У наиходзацей єшеньскей сезони уведземе нови гибриди олєйового репченю – LG Aviron, жита – LG Asterion, ярцу – Casting i Capricorn. Жадаме континуовано унапредзовац нашo понуканє и же бизме на тот способ цо лєпше одвитовали на потреби, вимоги и очекованя польопривредних продуковательох – гутори Мирослав Сидор.

УРОЖАЇ БУЛИ ЛЄПШИ ОД ОЧЕКОВАНИХ

У польопривреди за добри розвой рошлїнох и високи урожай попри вигодней хвилї заслужни и аґротехнїчни мири и квалитет нашенька хторе засадзене.

– Цо ше дотика хвилї, вона того року баржей одвитовала єшеньским, як ярнїм польопривредним културом. Прешлей єшенї було достаточно дижджу, цо одвитовало сцернянковим житом и олєйовому репченю. Жима була блага, зоз лєм двома температурнима шоками, так же нє було вимарзованя. З другого боку, позни ярнї мрази направели менши чкоди. Вельки проблем за ярнї култури бул нєдостаток паданьох у маю и юнию, провадзени зоз барз високима температурами. То очиглядно нє барз завадзало житу и ярцу и олєйовому репченю, бо LG сорти и гибриди витворйовали рекордни урожаї. Цо ше дотика кукурици, слунечнїку и сої, заш лєм треба причекац жатву. Чкоди сиґурно же єст, лєм питанє у хторей мири – гутори Сидор.

За даскельо тижнї, точнєйше 1. септембра, почина оптимални период за шатву олєйового репченю, хтори тирва коло 20 днї.

– Того року зоз гибридом LG Anniston пребита гранїца од 6 тони/гa. На актуалну цену меркантилного зарна, урожаї од 3,5 дo 4 тони обезпечую барз красни заробок, цо велька векшина продуковательох, хтори хасновали LG гибриди и витворела. Интересованє вельке, окреме у тей сезони, бо олєйов репчень указал вельку профитабилносц, так же тей єшенї будзе вецей засадзене у одношеню на прешли рок, кед же то допуща хвильово обставини. Гевто цо огранїчує експанзию олєйового репченю на длугши драги то хвиля под час шатви и розполагаюца механїзация. Я оптимиста, и кед ше ище раз повтори приблїжно таки рок, очекуєм же ше олєйови репчень стабилизує на 60 000 гектари. Олєйовому репченю одвитує плодна жем зоз добрим водно-воздушним капацитетом. Цо ше дотика оптималного периоду за шатву, наша препорука од 1. по 20. септембер. Розуми ше же єст и винїмки у зависносци од хвильових условийох, а и ми зоз уводзеньом нових гибридох тот период предлужели, бо маме у своїм понуканю гибриди хтори мож зашац и у остатнєй декади авґуста, як и початком октобра, цо продуковательом понука векшу флексибилносц.

ЗОЗ ПРИРИХТОВАНЬОМ ЗА ШАТВУ ОЧУВАЦ ВОДНО-ВОЗДУШНИ КАПАЦИТЕТИ

Високи температури концом юния и у юлию, як и длуги период без дижджу, застарали велїх продуковательох кукурици и слунечнїку и принєсли реалне обаванє чи того року вообще будзе заробку.

– Наш колеґа зоз терену Сриму гвари же найлєпши гибрид кукурици за сушу то – слунечнїк. Шалу на бок, кукурицу велї почали одписовац, алє вона ше после перших юлийских дижджох врацела до живота. Думам же того року пресудни будзе вибор ФАО ґрупи и термин шатви, бо кед кукурица вошла до фази кед на чуточкох достава власки и кед руца метолку концом юния/початком юлия, ту чежко мож очековац рентабилну продукцию. Слунечнїк у дакус вигоднєйшим положеню, алє и вон ма даяки свойо физиолоґийни минимуми. Юг Банату того року досц потрафени, з другого боку даєдни парцели у других часцох випатраю як у найлєпших рокох. Увидзиме… – гутори Сидор.

Нєодлуга, после олєйового репченю, руши и шатва жита и ярцу, єст вецей фактори о хторих треба водзиц рахунка, же би шатва була успишна.

– Польопривредни продукователє на першим месце треба же би обрацели увагу при купованю шаца, т. є. же би ше одлучели за сертификоване шаце, то початна основа. Кед ше одлуча за нашо сорти/гибриди, треба же би почитовали препорученя хтори дати у нашим друкованим материялу, хтори идзе зоз шацом. Кед же то вельо иншаке од їх пракси, най нас контактую, же бизме нашли найлєпше можлїве ришенє. Цо ше дотика термину шатви, препорука же би ше шало теди кед у пасму жеми до хторого ше шеє шаце єст достаточно влаги. Приступ, же лєпше кед шаце чека у бразди, як у меху, нє вше оправдани кед ше роби о олєйовому репченю, бо краткотирваци лєтни диждж може випровоковац ключканє шаца, алє така рошлїна ше познєйше нє розвиє. Цо ше дотика вибора сорти/гибрида по питаню длужини веґетациї, заш шицко завиши од звикнуцох и розполагаюцей механїзациї. Вше лєпша комбинация вецей сортох/гибридох и то дава вецей стабилносци у продукциї – гутори Сидор.

З оглядом на климатски пременки и завадзаня хтори вони можу виволац, на урожай ше у значней мири може вплївовац и зоз применьованьом адекватних аґротехнїчних мирох, як цо пририхтованє жеми, оранє и ровнанє зоз шатвопририхтовачом, гноєнє, прикармйованє рошлїнох, защита од хоротох и коровча.

– Пририхтованє жеми вше важне. Кед ше зроби цо треба на очуваню або злєпшаню структури жеми, односно водно-воздушного капацитета, можем повесц же продукователь на добрей драги же би зменшал пошлїдки суши. Паданя вше нєстабилнєйши, з нєвигодним розпорядком. Мали зме случай же за три днї спадло дижджу кельо треба да спаднє за мешац! Кед жем нє порихтана прилапиц векше количество води, ту нє мож очековац добри урожай. Вшелїяк же и други мири барз важни, алє вони условени и з даєднима економскима одлуками самих продуковательох. Заш лєм, по моїм, жем основа шицкого – заключує Мирослав Сидор.

ЖИТО ЗРОДЗЕЛО ВЕЦЕЙ ЯК ВЛОНЇ

По анализох, хтори направени после жатви, жито того року зродзело за коло 17 одсто вецей як прешлого року.

– Хвиля у початних фазох була барз вигодна, цо за резултат мало же шицко добре посходзело и же на польох було жадане число рошлїнох, продуктивних бокорох и на концу класкох. Залихи влаги у жеми були достаточни, та зарна були добре наляти и нє було моцного прициску хороти. Свидоми зме квалитета наших сортох и можем повесц же урожаї дакус векши од наших очекованьох. Сорта LG Avenue на 40 локацийох продукциї витворела просекови урожай од 8 570 кг/гa, зоз максималним урожайом од аж 11.500 кг/ha. Єдна нова сорта LG Apilco на себе обрацела увагу зоз просековим урожайом на 8 локацийох од 8 440 кг/гa и максималним урожайом од 11.025 кг/гa. Тото цо нєсподзивало и продуковательох и нас то урожаї ярцу, хтори преруцели фантастични 12 тони/гa, а то нова сорта LG Zebra.

