Жени од гобия ґу поднїмательству

Вочи крачунским и новорочним шветом трошительом ше понука рижни прикраски, мож повесц, на каждим крочаю. Уж од штред новембра на пияцох, у предавальньох, алє и на рижних дружтвених мрежох могло купиц венчики и икебани, як и други крачунско-новорочни прикраски и ручни роботи зоз шветочнима мотивами.

Праве то нагода и мотивация, насампредз женом же би ше опробовали як мали поднїмательки на тарґовищу, а єден з найвекших мотивох то яки-таки заробок, цо окреме значне у периодзе наиходзацих шветох, бо то период рока кед ше праве и найвецей троши.

Звикнуца трошительох ше меняю, цо вецей понукнуте, трошитель ма векши жаданя, озда и то маркентинґ з котрим ше схопно прицагує купцох. Медзитим, ту и иншаки часи, скорей ше скоро шицко робело и правело дома, тераз по шицким, же нєт часу. За Крачун уж роками велї купую и готови бобальки и капущанїки, ту и житко под ядловец, а ґу тому и венчик на дзвери, лєбо икебана на стол, та и колачи уж, випатра, найлєгчейше купиц. Нє пре луксуз, алє пре звикнуца, праве то нагода же би ше можебуц дацо и заробело, та ше, наисце, цали децембер понука тоти и подобни продукти.

СХОПНИ РУКИ РЕАЛИЗУЮ КРЕАТИВНИ ЗАДУМКИ

Правда же ручни роботи углавним нє мож наплациц як би требало, и купец часто нє видзи и нєсвидоми є уложеного труду, материялу, часу, та насампредз и любови, а треба припознац же и креативносц нє цошка цо ше находзи на улїчки, лєбо купує у предавальнї.

Наша собешеднїца Саня Мажар млада занята мац, уж даскельо роки ше занїма зоз декупаж технїку на рижних продуктох, углавним прави подкладача, шкатулки, швичнїки, тацни рижних велькосцох и фурмох. Ту и прикраски на ядловец зоз виписанима менами, лєбо порученями. Свойо продукти представя на дружтвених мрежох, а кед ше єй укаже нагода, та нащиви и даєдну предайну виставу. Так ше представела и на Крачунским вашаре у орґанизациї локалного Каритасу, а з нами подзелєла свойо искуство.

– Дньово за роботу видвоїм и до штири годзини часу, часто ше случи же ше заробим, а дараз то и длужей. Робим през цали рок, алє кед приходза швета, треба баржей запнуц. Тераз за Крачун сом вихасновала шицок репроматериял цо сом мала на лаґеру, а озбильно ше обавам як будзе далєй, понеже шицкому цени барз поросли – дознаваме од Мажаровей.

ДОДАТНИ ЗАРОБОК ЗА ШИЦКИХ

Вредни руки мацери и дзивки, Еви и Лидиї Шугайдових, тиж схопно складаю венчики и икебани з ядловца и шишаркох, до нїх укладаю ґомбулї, швички и машлї, та и фиґурки Дїда Мраза и ангелох. Вони два тиж предавали и на Крачунским вашаре, каждей соботи су на керестурским пияцу, а на дружтвених мрежох понукли аж и випоручованє на жадану адресу.

– Ми понукаме даскельо файти икебанох и венчикох з котрима мож прикрашиц дом за Крачун. Уж полни двацец роки так дополнюєме домашнї буджет за крачунски и вельконоцни швета. Углавним ше попреда, окреме длугоки период пририхтованя за крачунски швета, а ту предносц же ше швета слави по двох календарох – дознаваме од наших собешеднїцох.

Млада початнїца, школярка Ґимназиї , того року ше тиж опробовала у правеню крачунских икебанох, а же єй то удатно пошло од рук, прешвечели зме ше сами кед зме видзели же скоро шицко цо понукла на Крачунским вашаре, и попредала.

– Першираз сом правела икебани так, за предай, школярка сом, та ми и таки заробок интересантни, а викладам вєдно зоз шестру и єй козметичнима продуктами – скромно ше нам представела Корнелиа.

ВЕЦЕЙ ОД ГОБИЯ

Скромно, зоз меншима, алє сиґурнима крочаями од гоби роботи з любову, мож прейсц праву драгу ґу поднїмательству. Велї власнїци рижних подприємствох и ремеселнїцких роботньох започали праве зоз гобийом. Важне любиц свою роботу, бо ше так роби на задовольство обидвох бокох, на релациї продукователь – купец.

У поднїмательстве треба провадзиц и рижни тренди, алє и тарґовище, а кед ше продукує цошка цо може провадзиц и рочни часци, односно швета и други теми, вец пласман скоро же и заґарантовани.

После вецейрочного искуства у шицу и тапетарскей роботнї, и велькей любови ґу шивачей машини, Оля Плавшич того року нашила заглавчки зоз крачунско-новорочнима мотивами котри наисце таки красни же ше чежко при нїх нє застановиц на пияцу. Коло того ту и хлєбовки и ручнїчки тиж зоз шветочнима сличками. На Крачунским вашаре єй дзивка Даница предавала заглавчки котри ше цалком зложели зоз шветочну атмосферу.

– По першираз зме ше опробовали так, озбильнєйше, зоз таким украсним, гоч мама шиє роками. То була праве єй идея, алє ми младши предаваме – гварела нам.

Же за поднїмательство треба буц одважни и шмели, то потвердзенє и идея шлїдуюцей нашей собешеднїци. Уж

даскельо мешаци Катарина Дюрик вилїва швички на професийней машини. Правда, идея єй нє спадла з нєба, алє уж пред тим даскельо роки ше занїмала зоз швичками. Швички плански вирабя рижни фурми же би мала цо понукнуц през цали рок. Коло Крачуна тоти шветочни и зоз пригоднима пахами – цимету, яблука, ядловца и жимских бобкох, а потим рижни за Дзень залюбених, и сезoнски по рочних часцох.

– Першираз сом почала предавац праве на Крачунским вашаре, алє плануєм же би ми то бул стаємни асортиман котри будзем преширйовац, та и предавац, у валалє, а озда и ширше. У авґусту зме розпочали вилївац швички, на мою идею купели зме машину и шицок материял. Правиме вшелїяки, як обични, так и пахняци и вилївани у рижних фурмочкох. Швички ми були цикави и скорей, правела сом их, алє нє так озбильно, праве тельо, кельо було потребне за дарунок, або обрадовац наймилших – толкує нам будуца керестурска нєвеста, а млада поднїмателька Катарина Дюрик.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)