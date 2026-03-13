Жени як слуп модерного дружтва

Каждого року кед придзе 8. марец, винчованки и квеце як дарунки женом и мацером вшадзи коло нас. Медзитим, споза того окремного дня скрива ше глїбока правда, жени уж оддавна слуп сучасного дружтва. Нє лєм символично, алє насправди – у фамелиї, на роботи, у образованю, у науки, у здравстве, политики, и у скоро каждим сеґменту явного и приватного живота. Нєшка жени можу исте тото цо и хлопи, правда, ище вше ше случую винїмки, кед ше треба бориц за дзепоєдни права, алє то можеме препознац и як борбу за людски права.

Патраци през историю, Медзинародни дзень женох настал як борба за права – право гласа, право на роботу, достоїнствени условия, и ровноправносц. Нєшка швет випатра иншак, алє дзепоєдни аспекти борби за права и далєй актуални. Вшелїяк, жени постали порушуюца моц модерного дружтва. У фамелиї жена нє лєм мац, алє и партнерка, дзивка, менаджер обисца, чи сама, чи ровноправнo зоз супругом. Улога жени у дружтве вецей нє побочна, алє централна.

У Кули у предвиберанковей кампанї була трибина под назву „Револуция, а нє уценьованє”, три жени бешедовали о власних, а тиж и о цудзих прикладох дискриминациї. У бешеди визначели случаї гроженьох, уквильованьох и прицискох на роботним месце. Тиж бешедовали и о своїх искуствох и проблемох зоз хторима ше зочовали кед явно дали потримовку студентом после паданя стрехи на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе, а у чаше кед ше право на власне думанє и шлєбоду виражованя подрозумює.

Позитивни приклад и концерт у Руским Керестуре бенду Women Power, у хторим граю членїци двох бендох Горуци кромплї и Кромпльочки. У тим составе наступели: Михаела Брекайло (буґни), Адела Мецек (бас-ґитара), Емилия Мудри (ґитара), Кристина Русковски (клавир), Ана Мария Сопка (вокал), Доротеа Рамач (вокал), Кира Пап (вокал) и Хана Будински (вокал). Попри тим, того вечара представена и поезия двох поетесох, Михаели Еделински и Адрияни Фейди.