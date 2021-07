Живот вше отвера нови дзвери

И у нашей новинарскей, як и каждей другей роботи, крашнє кед мож з даским сотрудзовац, кед ше интереси нє спроцивюю, алє кед виходза на заєднїцки хасен, на добробут ширшей заєднїци. Уж длугши час як нам у дописовательстве у Руским Керестуре свою безплатну помоц у єдним сеґменту роботи понукнул Янко Тома зоз Кули хтори ше у остатнїх рокох занїма зоз виробком сайтох. Прилапели зме сотруднїцтво, а вец сцели дакус вецей дознац хто тот чловек хтори зна и по руски, а дзешка з далєка випатра як позната особа

Слово по слово, и дошли зме до того же Янко мой парняк, а же зме були у истей ґенерациї и школяре штреднєй школи тедишнього Образовного центру „Петро Кузмяк”. Янко бул на правним напряме, та ше памятки наврацели, же бул хтошка зоз тим меном, и же теди барз добре бавел фодбал у Русину…

РОСНУЛ НА КОСАНЧИЧУ

Народзени є у Керестуре, на Маковским шоре, мац Рускиня, Иванова, а Дудашова ше писала, оцец Мадяр зоз Косанчичу. Нєодлуга ше там преселєла и млада фамелия, та Янко там закончел штири роки основней школи, а вец штири роки у Савиним Селу (Торжи). До заєднїцкей штреднєй школи два роки ходзел у Вербаше, а вец у Керестуре два роки бул на правним напряме.

– Дома зме шицки бешедовали на трох язикох, и по мадярски и по руски, и оцец сцел научиц мацеров язик и вона його, гоч кус слабше, бо мадярски нє лєгки. А бивали зме у улїчки дзе ше бешедовало по сербски, та зме знали шицки три язики. Но, кед сом почал ходзиц до школи, раз учителька волала оца и гварела же ми дакус чежше идзе розликовац роди и припадки, доганяла и на наглашки… Гоч думам же би ше то з часом виправело, од теди ше частейше дома бешедовало по сербски – памета Янко, и виноши свойо роздумованя, и прешвеченя:

– Вше лєпше кед чловек зна вецей язики, бо теди му вецей дзвери отворени и на розполаганю, та кед ше єдни завру, отворя ше други. Так у живоце у шицким, и у роботи и у других околносцох. Кед сом пришол до штреднєй школи до Керестура, на руским наставним язику, наврацело ше ми тото знанє цо сом го мал одмалючка. Вельо часу сом препровадзовал и у баби през лєто, та сом у школи нє мал проблем з бешедним язиком, док писанє дакус чежше ишло, алє сом ше знаходзел. Паметам же сом перши писмени задаток з мацеринского написал по сербски, а товариш Йовґен Винаї ми преложел на руски, и я то преписал до вежбанки. Знаже же то була робота – з шмихом ше здогадує Янко на велї школски дожица.

БУЛ И РУСИНОВ ФОДБАЛЕР

У Керестуре мал наисце вельо товаришох, бо бавел и фодбал у „Русину”, перше у подростку, а вец у першим тиму.

– И ту мам красни памятки, були зме барз добра екипа и цали час перши на таблїчки у лиґи. А бавели, так по назвискох, Пицоль, Тале, Цацо, Пупсо, Катона, Будински… Познєйше сом як студент робел сезонски роботи, а два роки то було и у хладзальнї. И там сом велїх товаришох здобул, а у змени Владу Югика Юшу, котри бул мудри чловек, и вельо сом од нього научел. И нєшка ше у роботи того тримам, же важне поробиц совисно и на час. Кед робота нє церпи, ти вец роб цо сцеш, одпочивай, гоч цо… – пребера по памяткох наш собешеднїк.

Школованє предлужел у Новим Садзе, алє ше пре фамелийни проблеми о рок мушел врациц дому. Познєйше, уж кед ше оженєл, єден час давал испити, алє вше чежше ишло пре роботу и дзеци, та дал розлику у школи за менаджера у Червинки, а потим закончел и приватни економски факултет у Новим Садзе.

– Робел сом велї роботи, перше як референт у Савиним Селу, а там сом и супругу Весну Варґову упознал, потим приватно, вец у власней фирми, у рижних роботох так як приношел час и обставини. Зоз Весну зме пол рока бивали на Косанчичу, а вец зме прешли до Кули, та нєшка гварим же нам цала Кула сушедово, тельо зме ше селєли з єдного на други край док зме нє дошли до своєй хижи – приповеда нам Янко и спомина як ше и у роботи єдни дзвери заверали, а други отверали. Важне лєм кед у шицким єст потримовка од супружнїка. Памета и єдну интересантносц. Супруга Весна тиж по оцови Рускиня, дзивка Керестурца Якима Варґового, а вец познатого заградкара зоз Деспотова.

– Раз швекор сцел врациц три гольти жеми цо робел под аренду, бо уж нє старчел, а ми му гварели най нам да половку, та дацо посадзиме. Нє барз зме були при пенєжу, та зме од нього вжали кромплї цо му остало посадзиц на гольт, а на пол тиж його пресаду капусти. Вон нам помагал оробиц польо з машинами, залївал… а ми од других роботох нє старчели окопац, та кромплї начудо заросли. А вец пришла суша, та после дижджу пламеняча, же у цалим валалє урожай знїщело. Остали лєм нашо кромплї, и кед зме виплєли коров, вони ше подзвигли и рекордно зродзели. То було як чудо, и тот заробок нам помогнул отвориц бутик и врациц шицок уложени пенєж – франтовлїво приповеда Янко, прешвечени же гоч дацо у живоце и випатра як нє добре, завиши од чловека як то прилапи, филтрира, и вицагнє позитивне зоз шицкого.

МАЛ НАГОДИ ВИДЗИЦ ШВЕТА

Томово мали два дзивчата Нину и Ваню, и нєшка од нїх маю тройо унучата. Ваня воспитачка у Вербаше, а жиє у Кули, а старша Нина зоз фамелию уж 10 роки жиє у Чикаґу як брокер менаджер.

– Дзекуюци Нини, у Америки сом бул 11 раз, у трох державох. Супруга аж дала одказ на роботи, та пошла чувац унуку, бо там мац лєм 6 тижнї з дзецком, а Нина сцела же би мала София и по сербски научела. Я научел досц добре и по анґлийски, та сом и там вельо людзох поупознавал. Барз любим видзиц дзе як людзе жию, цо єдза, як похопюю и прилапюю живот, а там сом нашол барз отворених и любезних и сушедох и других, а и я комуникативни. Упознал сом и єдного дїда з унуками, Поляка, та зме ше по руски набешедовали –толкує Янко.

После бомбардованя нашей жеми, концом прешлого столїтия, препадла и приватна робота зоз шицом ХТЗ опреми, та Янко спочатку робел на сайтох и компютерох лєм приятельом, а о рок, два, професийно.

– Тото робим уж вецей як 20 роки (виробок сайтох, по фирмох, установох, школох…), а уж дас рок отримуєм и сайт Општини Кула. Мам аґенцию Инфо нет, дакеди и сликуєм и знїмам, нє лєм кладзем висти на сайти. Ту и керестурски Руском, Месна заєднїца, Дом култури, та ми и ту на помоци руски язик. Интересантне же ми за МЗ до рук дошла стара фотоґрафия же бим ю положел на сайт. Патрим, а там и я на нєй як школяр. Хто би таке подумал, а теди сом ше чудовал чом нас новинар „Руского слова” сликує – прешвечени наш собешеднїк, же ше нїч случайно нє случує…

КАЖДИ ПЕРИОД MA СВОЮ КРАСУ

‒ Верим же кажда часц нашого живота ма свою красу, та и дзецинство и младосц. Лєм же у каждей треба видзиц и препознац тоту красу, цо шицко маме, и буц з тим задовольни. Ми обидвойо уживали у наших дзецох, а тераз уживаме у унучатох. Шерцо нам полне кед зме з нїма, кед их чуваме, кед ше бавиме з нїма, потримуєме их у талантох.

(Опатрене 35 раз, нєшка 35)