Живот по транспортних правилох

Нови школски рок у нашей держави почал по моделу семафора – докля ґод епидемийна ситуация у школскей системи лєбо одредзених єй часцох, односно школох, у рамикох порядного, настава ше будзе одвивац порядно. Кед же ше закомпликує, настава уходзи до комбинованого, такв. „помаранчецового” моделу, а кед же ше однєє контроли, идзе ше на „червени” режим односно ознова на онлайн модел настави. Нормално, просвитни роботнїки, родичи, а верим и школяре, наздаваю ше же озда школски рок конєчно цали прейдзе у жаданей „желєней габи”. Медзитим, понеже по податкох хтори сообщело ресорне министерство, лєм кус прейґ 50 одсто просвитного кадру вакциноване од вирусу корона, велька вироятносц же ше фарби на тим школским семафору годни меняц так як ше нам нє пачи.

Аж и Нємецка, модел и идеал ушореней держави и дружтва (лєбо голєм векшина з нас так дума и вери), ма бриґи з контролу чечуцей епидемиї. Праве кед ше видзи же обдумани превентивни мири и їх дисциплиноване почитованє даваю резултати, вирус их демантує та гайд ознова. Понеже лоньски „локдауни” вецей скоро нїґдзе нє опция, за тоту єшень нємецки власци наявюю такволани „3Ґ” експеримент (по руски „3В”) хтору союзна держава и єй „ландери” догварели концом авґуста.

Роби ше о тим же гражданє нє годни войсц до ресторану, биоскопу, фризерского салону, спортского центру лєбо на културну манифестацию без потвердзеня же су вакциновани, витестовани неґативно, лєбо вилїчени од ковиду (geimpft, getestet, genesen по нємецки). На тот способ нїкому нє загрожени елементарни права (школа, лїченє, робота…) алє церпиц будзе комфор, односно скоро шицко гевто прецо живот красни. З другима словами, лєм вакциновани гражданє годни живот предлужиц у „швидкей транспортней пантлїки” як цо звикли и як жили пред епидемию, а тоти други буду мушиц чекац у „застановней”. Порученє ясне, и скоро же би могло глашиц „Вакцинуйце ше , кед же сцеце жиц нормално”. То з єдного боку звучи як мотивация, алє з другого и як закруцене гроженє…

Як у нас будзе випатрац друга по шоре „єшень корони” увидзиме, алє з Министерства здравя уж сцигую наяви же у явним транспорту и тарґовишних центрох буде змоцнєна инспекцийна конторола коло почитованя мирох, а же ше розпатра вариянта же би биоскопи и театри були отворени лєм за вакцинованих.

У медзичаше, по урядових податкох у авґустовскей габи корони нєпреривно нам клїпка „жовте” – реґистровани 41 тисяч новоохорених од Ковиду-19, а 178 особи умарли од тей хороти.

