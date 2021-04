Жийме по закону нєба

РУСКИ КЕРЕСТУР – После Утринї и раншей Служби Божей на 8 годзин и у Марийовим святилїщу Водица означене швето великомученїка Георгия, у народзе волане Дзуря, зоз пошвецаньом жита и читаньом штирох Євангелийох.

Службу служел керестурски парох о. Михайло Малацко, сослужел старовербаски парох о. АлексийГудак, а о. Михайло Шанта пре витор споведал у церквочки. Єванелию читал о. Гудак, а о. Малацко у казанї визначел же бизме жили по закону нєба и були подзековни же жиєме з Богом, у доме Господнїм.

После Служби Божей, по традициї, пошвецене жито и читана Євангелия. Вирни у порти церкви пред вечаршу Службу Божу котра була на 19 могли вжац пошвецене житко.

