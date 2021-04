Жителє на Лейох розкерчовали часц улїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На власну инициятиву ґрупа жительох на Лейох на Ленїновей улїци всоботу розкерчовала часц улїци прейґ драги своїх обисцох, а поконцу заградох з Нового шору, вкупно коло 80 длужни метери. Руском позбера и одвеже конари.

Понеже ше у тей зароснутей часци дзе нєт хижи уж почали зберац и лїшки и други животинї, штирме валалчанє цо там биваю, Владо Грубеня, Мирко Еделински, Роберт и Яким Винаї, одлучели ше сами лапиц и розчисциц, гоч би то анї нє була їх робота.

Младнїки баґренкох и други черяки розчисцовали зоз шекеру, ручну и моторну пилу цо нє була лєгка робота, а як гваря и надалєй буду и кошиц и пирскац и отримовац же би так нє заросло.

Таку инициятиву похвалєл и секретар Месней заєднїци, а ЯКП Руском ше поднял позберац и одвесц шицко цо розкерчене.

