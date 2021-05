ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей церки Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, вирни вчера, 6. мая, означели швето Дзуря, а на Велькей служби Божей пошвецене младе жито.

Вельку службу Божу служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй, а по Служби у церкви пошвецане жито котре парохиянє потим однєсли дому.

