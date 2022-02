ЖРК Оджак треци на турнире

ПЕТРОВАРАДИН – Женски рукометни клуб Оджак, младша екипа, на рукометним турниру 29. януара у Петроварадину, завжала треце место од штирох екипох. Екипу водзи Керестурец тренер Славко Надь, а з Керестура у екипи бавели Кяра Будински, Мая Сивч и Емина Няради.

Турнир пред початком ярнєй часци сезони орґанизовал домашнї клуб Петроварадин, а на нїм участвовали 4 екипи Ж-14 (дзивчата до 14 рокох), як и 4 сениорски екипи. Младша екипа ЖРК „Оджак” перше змаганє страцела од екипи ЖРК „Халас Йожеф” зоз Ади з резултатом 23:12, а у другим змаганю турнира ЖРК „Слоґа” зоз Петровца на Млави була лєпша од екипи ЖРК „Валєва”. Побиднїки тих змаганьох бавели за перше место, хторе завжала екипа зоз Ади, док у змаганю за треце место лєпши були Оджачанки и победзели екипу Слоґи з резултатом 20:14.

Идуцого викенду починаю першенствени змаганя, а „Оджак” у котрим тренираю и млади рукометашки з Руского Керестура, бави у Супер лиґи. На соботу, 5. фебруара госцую у Панчеве, дзе ше бави два кола, односно два змаганя, процив домашнєй и екипи зоз Ябуки.

