ДЮРДЬОВ – Од вчера, 19. авґуст, пре роботи на реконструкциї, драга Дюрдьов–Шайкаш подполно заварта за транспорт. Роботи ше буду одвивац по 30. септембер.

Алтернативна драга под час роботох на реконструкциї будзе Шайкаш–Будисава–Кать– кружна драга Жабель–Дюрдьов.

