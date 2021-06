Завершени майово молебени

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У парохиї у Срисмекй Митровици у маю отримовани Молебени до Мариї, а по народним их волаю „майова“ або „маївка“ по українски, алє ше вирним пре епидемию нє удало пойсц до Водици.

То була нагода през цали мешац преглїбиц свою виру до мацеринства Мариї котрей Исус дал задачу же би була мац шицким нам. Шицки тоти вечари, вирни здушнє и з вельку виру и побожносцу шпивали, модлєли пацерки, а велї з нїх приношели квеце котре кладли пред икону Покрови котра ше находзи на правим олтаре у церкви Вознесения Господнього и пред котру часто мож видзиц вирних котри ше на клєчацо модля Мариї и приноша єй свою любов як и свойо потреби.

После того мешаца, у юнию вирни предлужа побожносц до Пресвятого Шерца Христового, котрому пошвецена красна икона на правим боку коло крилосу.

