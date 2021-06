НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох тих дньох обявел три видео знїмки у хторих ше находза детальни инструкциї за виробок финансийного звиту, як и приклади пополньованя налогох за путованє и правеня авторского контракту.

През цали процес спред Заводу заинтересованих водзи Аня Делач. У знїмкох потолковане шицко цо потребне за виробок подполней документациї правним особом котри конкурую и котри достали средства за проєкти.

Знїмки мож одпатриц на Заводовим Ют’б каналу.

