Завод обявел 3Д виртуални тури трох историйно-етнолоґийних збиркох

НОВИ САД – На сайту Заводу за културу войводянских Руснацох тих дньох обявени линки за 3Д виртуални тури историйно-етнолоґийних збиркох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

Керестурску музейну збирку, Етно клуб „Одняте од забуца” у Коцуре и Руску одлогу у Дюрдьове мож „нащивиц” и „прешейтац” ше през нїх на сайту https://zavod.rs/, а за даєдни предмети доступни и информациї на руским и сербским язику.

Тот Заводов проєкт софинансує Министерство култури у обласци унапредзеня културних дїялносцох националних меншинох.

