Загарештовани одвичательни особи подприємства зоз Руского Керестура

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Три одвичательни особи рускокерестурского подприємства – В. Ш. (1953) зоз Беоґраду, З. Б. (1957) зоз Кули и М. А. (1963) зоз Суботици, вчера загарештовали припаднїки Министерства нукашнїх дїлох, Оддзелєня за борбу процив корупциї Управи криминалистичней полициї, у сотруднїцтве зоз Окремним оддзелєньом за зоперанє корупциї при Висшому явному тужительству у Новим Садзе, сообщене зоз Министерства нукашнїх дїлох.

Шицки тройо су обвинєни за злохаснованє положеня у керестурским подприємстве, як ше сумня В. Ш. и З. Б. у децембру 2015. року заключели контракт зоз єдним подприємством з Вербасу, на основи котрого вербаске подприємство придало преробени поживово продукти подприємству до Руского Керестура. Медзитим, по налогу В. Ш, З. Б. и М. А. спомнути продукти предати або вихасновани за плаценє без знаня и согласносци вербаского подприємства у 2016. и 2017. року. Предпоставя ше же на основи нєлеґалного дїлованя подприємство обвинєних здобуло процивправни хасен у виносу од 135 милиони 826 тисячи и 460 динари.

Тиж, шицким троїм обвинєним на терху ше кладзе ище єдно виновне дїло, кед по контракту зоз єдну фирму зоз Темерину, за котру догварели безплатне чуванє змарзнутей желєняви, потим векше количество истих одкупели, алє нє виплацели. По тим контракту, тройо обвинєни очкодовали темеринске подприємство за 6 милиони 645 тисячи и 281 динар.

Обвинєним одредзени притвор до 48 годзини, а шицки буду приведзени Окремному оддзелєню за зоперанє корупциї Висшого явного тужительства у Новим Садзе

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)