Задруґа „Ратар“ достала средства за унапредзованє дїлованя

БЕОҐРАД – У Палати Сербия пондзелок подписани 57 контракти о додзельованю безповратних средствох за унапредзованє дїлованя задруґох у Републики Сербиї, а хторе запровадзує Министерство за старанє о валалох.

У општини Шид средства достала Землєдїлска задруґа „Ратар“ зоз Куковцох, а у мено локалней самоуправи подписнїк контракта заменїк предсидателя Општини Шид Дьордє Томич.

Винос до 15 милиони динари по задруґи достали 18 задруґи хтори скорей основани, як и 39 нови задруґи, хтори достали винос до 7,5 милиони динари, а у тим року Влада Републики Сербиї за тоу намену опредзелєла 500 милиони динари.

