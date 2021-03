ДЮРДЬОВ – Всоботу, 6. марца, була перша тогорочна Задушна собота, котра зоз богослуженьом означена и у дюрдьовскей парохиї.

Вечар пред тим, 5. марца, у церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, пред Всеночним пол годзини дзвонєли шицки церковни дзвони. Потим було богослуженє у котрим о. Михаил Холошняй пречитал мена покойних записаних у грамотних кнїжкох.

По час бдиния вельки церковни лустери були загашени.

