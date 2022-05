Заказана II Национална вистава псох у Вербаше

ВЕРБАС – Кинолоґийне дружтво Вербас наявело за соботу, 28. мая, отримованє II Националней вистави псох шицких файтох – ЦАЦ Вербас на теренох Центра за физкултуру „Драґо Йовович”, пренєсол општински сайт.

Орґанизаторе упуцели поволанку за участвованє шицким кинолоґом и любительом псох зоз цалей держави, а обчекує ше и участвованє викладачох зоз державох реґиону, як то було и на I Националней вистави псох шицких файтох у октобру 2021. року.

Приявиц ше мож по 26. май на тим линку, а з Кинолоґийного дружтва Вербас поволали шицких заинтересованих же би на час виполнєли свою прияву и порихтано дочекали оценьованє своїх псох у Вербаше.

О правилох вистави и оценьованю рахунку буду водзиц судийове Андреа Юрцан, Роберт Котлар, Синиша Санчанин, Андраш Корош, Рефет Хаджич и Сунчица Лазич, покля делеґат II Националней вистави псох шицких файтох др Махмуд Ал Даґестан.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)