Заказане предаванє „Кулатрансаˮ

КУЛА – Аґенция за лиценцованє предликвидацийних управнїкох прешлого тижня оглашела предаванє подприємства „Кулатрансˮ зоз Кули, хтори у предликвидацийним поступку. Предаванє ше окончує зоз явним купованьом на лицитациї и подрозумює предаванє правней особи.

У рамикох истого поступку, предава ше Автобуска станїца у Кули и места дзе ше чека автобуси у Червинки и Сивцу. Початна цена кус менша од 25 милиони динари, а депозит хтори заинтересовани муша приложиц кус менши од 10 милиони динари.

Явне купованє на лицитациї заказане за 20. май, зоз початком на 11 годзин, у шедзиску Подручней єдинки за предликвидацийни поступок, на адреси Михайла Пупина 10, на 5. поверху у Новим Садзе.

Конєчни рок за прияву за участвованє у купованю на лицитациї 18. май, а як нєурядово преноша локални медиї, даскельо автопревожнїкох указали интересованє за тото подприємство.

