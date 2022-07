Заказани VI Куп нацийох у боксу

ВЕРБАС – Отримованє VI Купу нацийох у боксу за юниорох и юниорки заказане за першу половку шлїдуюцого мешаца, од 10. по 14. авґуст, а Вербас и того року будзе домашнї. По сообщеню Орґанизацийного одбору турниру, свой приход на тоту медзинародну манифестацию потераз приявели боксере зоз 20 державох.

Першей схадзки у будинку локалней самоуправи присуствовали представителє орґанизацийох, институцийох, установох и подприємствох з подручя општини Вербас котри буду участвовац у орґанизациї.

По словох предсидателя Општини Вербас Предраґа Роєвича, Куп нацийох будзе мац потримовку локалней самоуправи як и предходни роки понеже, як визначел, тота манифестация значна за спортистох, алє и за Вербас з оглядом же оможлївює локалней самоуправи же би преширела сотруднїцтво и вязи з представнїками вельких жемох. Дзекуюци Купу нацийох, шестому по шоре, Вербас постава европска престолнїца боксу, заключене з тей нагоди.

Предсидатель Орґанизацийного одбору турниру и член Медзинародней боксерскей федерациї Йовица Панич визначел же ше бокс до Сербиї врацел на вельки дзвери, кед слово о резултатох.

Заслуги за приход боксерох з цалого швета припадаю локалному Боксерскому клубу „Чарнок”, з потримовку Боксерского союзу Сербиї и Войводянского боксерского союзу.

Приявйованє змагательох можлїве по 1. авґуст. Тото цо новина того року то же ше ревиї по першираз буду отримовац на отвореним цо будзе, як визначели орґанизаторе, прави спектакл и праве дожице того спорту. У случаю нєвигодней хвилї, шицко будзе отримане у малей сали Центра за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше, гварел член Орґанизацийного одбору турниру и тренер Боксерского клубу „Чарнок” Иґор Шкундрич, и додал же би нїч нє було можлїве без помоци локалних установох, институцийох, подприємствох, Дома здравя „Велько Влахович”, Червеного крижу и других.

Предсидатель Войводняского боксерского союзу Марко Ґашич похвалєл факт же ше представнїки важних субєктох у локалней заєднїци здружели и помагаю же би турнир остал у Вербаше.

Юниоре и юниорки ше буду змагац у 12 катеґорийох. Жреб заказани за 9. авґуст, а финални борби буду отримани 14. авґуста.

