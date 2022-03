Закончена адаптация зоблєкальнї у физкултурней сали

РУСКИ КЕРЕСТУР – ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк реализовала проєкт адаптациї женскей зоблєкальнї з котрим конкуровали на конкурс Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци-национални меншини у прешлим року.

Керестурска школа по тим конкурсу достала средства у виносу 794.483 динари зоз котрима реновирана женска зоблєкальня и санитарни ґузел при физкултурней сали.

На истим конкурсу, 4 милиони 498 тисячи и 911 динари достала и ОШ „Петефи бриґадох” зоз Кули за надбудовйованє будинку.

