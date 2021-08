Закончена акция помоци за вилїви у Нємецкей

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – Каритас Сербиї и наш Каритас ше уключели до велькей акциї солидарносци у котрей ше зберало помоц за жительох Нємецкей и околних жемох котри концом юлия страдали у вельких вилївох.

Поучени з нашого искуства вилївох у Сербиї 2014.року, предсидатель Каритасу Сербиї Станислав Хочевар 27.юлия у катедрали у Беоґрадзе служел Службу за настрадалих на котрей були присутни и представнїки амбасадох Нємецкей, Австриї, Белґиї и ЗАД, як и шеф ЕУ Сем Фабрици. У своєй казанї митрополит С. Хочевар информовал явносц же 1. авґуста шицки нашо парохиї владичествох у Сербиї буду зберац помоц.

Тоту акцию потримал и наш владика кир Георгий и послал писма шицким парохийом же би ше уключели до збераня помоци.

З тей нагоди , пре транспарентносц, Каритас дал точни податки о каждей парохиї, хто и кельо допринєсол у тей солидарней акциї, а помоц ше прешлїдзи националней канцелариї Каритасу Сербиї котра вєдно зоз шицкима владическима Каритасами пошлє настрадалим.

Шицко вєдно назберано 180.790 динари, а поєдинєчно: Руски Керестур – 70.000, Коцур – 30.000, Кула – 27.000, Нови Сад – 15.440, Шид – 12.000, Сримска Митровица – 8.000, Бачинци – 7.500, Стари Вербас – 5.000, Индїя – 2.000, Беоґрад – 2.000 и Марковац 1.850 динари.

