Закончена Велькопосна духовна обнова

НОВИ САД ‒ У Церкви св. апостолох Петра и Павла, после пейц дньох, од 14. марца до 18. марца, отримана Велькопосна духовна обнова за Вельку ноц, хтору водзела монахиня Євсевия, служебнїца Нєпорочней Дїви Мариї.

Як гварела ш. Євсевия, слава Богу же Духовна обнова отримана, у ище вше условийох епидемиї вируса корона ‒ нє було вельо людзох, а можебуц требало и вецей наявйовац тоти стретнуца. Було добри роздумованя за молитву, пост, милостиню, добри дїла у тайносци.

Бешедоване и о Исусовей молитви у Ґетсеманиї, же треба буц порихтани, бо чловек нє зна цо го чека наютре. Треба ше одупрец спокусом. Важни будносц и молитва.

По словох ш. Євсевиї, Христос бул послухни волї Оцовей, и мал блїзке одношенє з нїм як дзецко. Так ишол до шмерци порихтани. Ученїки нє були порихтани. Нє були будни и посцекали, одрекли ше од Исуса.

И нєшка ми жиєме зоз вше актуалних Божих словох, алє нє лєм зоз здогадованя и знаня цо и як було, алє и зоз блїзкосци, стретнуца з Господом у каждей ситуациї яка є. Вец можеме жиц у полноти, по Божей волї и победзовац зло.

