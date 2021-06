Закончена гуманитарна акция збераня затичкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” тих дньох докончена акция збераня пластичних затичкох котра порушана 5. юния, з нагоди Шветового дня защити животного штредку, а тирвала по 17. юний, кед отримана представа Виволам ци тайну, дзе исти затички послужели як уходнїца.

Вчера, остатнього наставного дня за школярох основней школи, школяре од 1-6 класу затички роздзельовали по фарбох и паковали до мещкох, та буду дати даєдней гуманитарней орґанизациї хтора их вихаснує за купованє медицинских помоцних средствох особом з инвалидитетом.

У акциї участволали школяре од 1-8 класу, зоз своїма учительками, наставнїца биолоґиї Єлена Шомодї и наставнїца хемиї Ясминка Надь. Як наявели, подобна акция збераня затичкох у школи будзе предлужена од першого септембра и будзе тирвац цали рок.

