Закончена Каритасова акция „Дунц шпайз”

КОЦУР – Каристасова гуманитарна акция у Коцуре зоз назву „Дунц шпайз”, котра облапя зберанє помоци у поживи и стварох котри мож найсц у шпайзу, як и средства за гиґиєну, закончена и назберана помоц унапрямена особом у потреби.

Числени градажданє указали добру дзеку, та назберани намирнїци и рижни средства у тей гуманитарней акциї. Пакети облапяли продукти котри вирни, под час тирваня акциї, приношели до Каритасових просторийох, а як гварел координатор коцурского парохиялного Каритасу „Марийов дом” Янко Салонтаї, докупени и намирнїци зоз пенєжу котри назберани у дзвончку у нєдзелї Каритасу.

По Салонтайових словох, нащивени 8 фамелиї и 23 особи котри жию сами и однєшени им пакети тирвацих поживових продуктох и средствох за гиґиєну. Вредносц пакетох нє єднака понеже пакети розлични, а як додал, просекова вредносц коло 1.600 динари.

Орґанизатор тей, уж традицийней, гуманитарней акциї „Дунц шпайз” бул парохиялни Каритас „Марийов дом” Коцур.