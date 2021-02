ДЮРДЬОВ – На Велькей Служби Божей, вчера у церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преславене швето Трох Святительох – Василия Велького, Григория Богослова и Йоана Златоустого. Службу служел домашнї священїк о. Михаил Холошня.

Даскельо днї пред тим шветом вирни у Дюрдьове закончели побожносц модлєня лурдескей дзевятнїци котру модля каждого року. Того року ше модлєли у своїх обисцох пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, а у рокох пред тим у парохиялним доме.

