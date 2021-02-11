Закончена Лурдеска дзевятнїца у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера закончена побожносц модлєня Лурдескей дзевятнїци котру вирни модля каждого року.

Предходних рокох коцурски парохиянє през дзевец днї модлєли пацерки и Молебен у церковней сали. Того року, пре епидемиолоґийну ситуацию, вирни ше през тоти днї Лурдескей Мариї модлєли у церкви од 18 годзин, после Вечаршей Служби Божей.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї пред нєзаповеданим шветом Лурдескей Мариї котре пада 11. фебруара. Шицки парохиянє ше теди здогадую на дзень кед ше у Лурду Бернадети указала Мария.

По законченю Лурдескей дзевятнїци, вечарши Служби Божо у грекокатолїцкей церкви у Коцуре ознова буду отримовани на 18 годзин.

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