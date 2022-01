ШИД – Парох о. Михайло Режак закончел пошвецанє обисцох вирних и за штири днї пошвецени вкупно 48 обисца.

Пре пандемию вируса корона, пошвецани лєм обисца вирних хтори ше пред тим приявели парохови.

