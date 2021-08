Закончени виберанки за членох Совитох месних заєднїцох

КОЦУР/ВЕРБАС – У општини Вербас внєдзелю, 16. авґуста, запровадзени виберанки за Совити месних заєднїцох шицких населєних местох општини. Так, виберани дзевецчлени цела котри шлїдуюци штири роки буду водзиц I, II и III месну заєднїцу у Вербаше, як и Месни заєднїци у Коцуре, Савиним Селу, Бачким Добрим Полю, Змаєве и Равним Селу.

Як пренєсол општински сайт, у шицких осем Месних заєднїцох вербаскей општини, кандидати Сербскей напредней странки освоєли вкупно 72 места, тельо кельо и виноши вкупне число членох Совитох шицких МЗ.

У Коцуре, виберанки ше одбували на двох виберанкових местох – у просторийох Основней школи „Братство єдинство” и у просторийох Месней заєднїци. Гласало ше за дзевец членох Совиту, спомедзи дзевец кандидатох зоз лїстини Сербскей напредней странки.

До нового зволаня Совиту месней заєднїци у Коцуре на штиророчни мандат вибрани Мария Златович Арсениєвич (909 гласи), Мирко Штрбац -Шпанац (895), Славко Вулин (863), Мелания Мали (862), Стеван Самочета (861), Здравко Бесерминї (860), Синиша Мали (854), Владо Копчански (845) и Андрея Брадич (832 гласи).

По виберацким списку право гласа у Коцуре мали 3.453 гласаче, а на виберанкох гласали 1.179 особи, цо представя виходносц од 34,14 одсто. За виберанки придати були вкупно 3.461 гласацки лїстки, нєвихасновани остали 2.266 лїстки, нєважаци були 39 лїстки, а важаци 1.140 гласацки лїстки.

