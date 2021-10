Закончени Дзецински тидзень и за коцурски дзеци

КОЦУР – Традицийну манифестацию Дзецински тидзень, котра ше того року отримовала под мотом стихох „Дзецко то дзецко, же бисце го любели и розумели”, рижнородно означели и дзеци у обидвох образовних установох у Коцуре. За кажди дзень през Дзецински тидзень воспитачки, учительки и наставнїци обдумали рижни активносци за наймладших, алє и за школярох нїзших и висших класох.

Єдна з активносцох котру за школярох висших класох Основней школи „Братство єдинство” пририхтали и вєдно з нїма реализовали наставнїца французкого язика Мария Паїч и наставнїца сербского язика Бояна Митошевич бул Язични квиз. Тиж, того дня за школярох нїзших класох учительки орґанизовали Спортски дзень, та ше дзеци змагали у штафетних бавискох.

У рамикох Дзецинского тижня за школярох од пиятей по осму класу, попри велїх других активносцох, бул отримани и Квиз знаня котри орґанизовали наставнїкове и наставнїци зоз Фаховей ради наукох. Тиж, було орґанизоване и друженє зоз Парняцким тимом, преподаваня на тему менталного здравя, роботня на тему насилства и „У кругу зоз психолоґом”. Єдна интересантносц котра була цикава шицким школяром то пано котри заняти направели зоз фотоґрафиями на котрих вони як дзеци, же би, як гварели, и школяре їх видзели у улоги дзецка.

За дзеци у дзецинскей заградки „Герлїчка” були орґанизовани активносци прилагодзени возросту дзецох у шицких воспитних ґрупох, та и за наймладших у рускей ґрупи виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан пририхтали рижни креативни роботнї и бависка.

Традицийно, єден дзень бул резервовани за шейтанє и рисованє порученьох з нагоди Дзецинского тижня по асфалту котри прикрашели з рижнима фарбами и мотивами. Єдна з найвекших радосцох у тим тижню за наймладших бул маскенбал, кед облєчени до рижних креативних костимох предефиловали през центер валала. Нашмеяни дзецински твари прицагли повагу преходнїкох, та шпациранє маскованих и радосних дзецох, окрем найблїзших, провадзели и числени валалчанє.

За конєц Дзецинского тижня, у Велькей сали Дома култури одбавена бабкарска тетрална представа, у котрей уживали шицки дзеци, од наймладших по найстарших, и розположени и нашмеяни випровадзели тот тидзень котри бул праве лєм їм пошвецени.

