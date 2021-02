НОВИ САД – Тих дньох, 17. фебруара, закончени конкурс за Фестивал новей рускей народней шпиванки Ружова заградка 2021. Гоч епидемиолоґийна ситуация нє найлєпша, орґанизаторе гваря же Фестивал будзе отримани и того року.

Пририхтованя за тогорочну Ружову заградку иншаки як прешлих рокох, и роздумує ше у другим напряму, гварела Златица Няради, помоцнїца главного и одвичательного редактора 3. програми Радио Нового Саду и додала же на конкурс послати 24 коверти зоз потенциялнима шпиванками.

Комисия пошвидко будзе зашедац и вибере шпиванки котри можу буц виведзени на Фестивалу. Потим ше подзеля аранжмани и шпиванки шпивачом и, кед робота будзе исц як заплановане, по 1. май шицко будзе закончене, а кед епидемиолоґийни мири дошлєбодза Фестивал годзен буц отримани найскорей коло 9. мая.

