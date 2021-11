Закончени конкурс Явней библиотеки, наградзени и коцурски школярки

ВЕРБАС/КОЦУР – Вербаска Явна библиотека „Данило Киш” сообщела резултати традицийного Єшеньского литературно-подобового конкурсу за 2021. рок, и з тей нагоди орґанизоване додзельованє наградох автором найуспишнєйших роботох котре отримане у просторийох Явней библиотеки у Вербаше.

Тема котра того року школяром основних и стреднїх школох понукло Оддзелєнє за дзеци и младих, як орґанизатор того Єшеньского конкурсу, була формулована през синтаґму „Гомбалка витрох”. Конєчну одлуку принєсол фахови жири у чиїм составе Бранислав Зубович бул задлужени за шицки литературни роботи котри сцигли на конкурс, а Милияна Радованович була задлужена за подобово роботи.

Як и предходних рокох, награди за школярох були кнїжки и чоколади. Наградзени школяре у катеґорийох нїзших и висших класох основних школох, як и стредньошколци зоз вербаскей општини. З Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура наградзени – школярка руского оддзелєня III1 класи Рамона Будински, чия професорка класней настави Славица Чельовски, як и школярка III3 класи Андєлина Бербер, професорка класней настави Виолета Рашета и школярка VI2 класи Саня Мезеи, професорка подобовей култури Марияна Поптешин Петричевич.

Шицки учашнїки, як наглашели члени жирия, у писаню писньох и составох, а тиж и у формованю подобових дїлох, указали завидни ступень креативносци.

