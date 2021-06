КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре остатнього дня мая, мешаца котри пошвецени Пречистей Дїви Мариї, з нєзаповеданим шветом Царици Богородици, закончени и Молебен до Богородици.

Кажди вечар през мешац май у коцурскей церкви священїки служели Майово молебени. Писня и молитва числених вирних, котри каждого дня присуствовали, возвелїчала мено Пречистей Дїви Мариї.

Майово молебени коцурски парохиянє побожно модля каждого року.

