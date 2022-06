КОЦУР – Остатнього дня мая у коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици зоз нєзаповеданим шветом Царици Богородици закончени и Молебен до Богородици.

Каждого вечара у маю, мешацу котри пошвецени Пречистей Дїви Мариї, у грекокатолїцкей церкви священїки служели Майово молебени. Молитва и писня числених парохиянох котри им присуствовали, возвелїчовали мено Пречистей Дїви Мариї.

Майово молебени вирни у Коцуре побожно модля каждого року.

