БЕРКАСОВО – Закончени роботи на просторе опрез каплїци на валалским теметове, а тиж вибудована и септична дзира.

Тоти роботи реализовала Месна заєднїца Беркасово з потримовку Општини Шид.

