ШИД – Закончени робота на нєкатеґорованей драги од Бельнячи по вилєтищте Лїповача у длужини 1 750 метери.

Драга реконструована зоз циментну подлогу и насипана з дробним каменьом, роботи финансовали Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство и з буджета Општини Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)