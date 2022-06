Закончени роботи у дзецинским парку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня закончене поставянє нового мобилияру у дзецинским парку на Фрушкогорскей улїци, медзи церкву и будинком замку, та ше дзеци мали нагоду бавиц ше на нових направох уж за викенд.

Около зачуване шицке желєнїдло, та велька часц заш лєм остала у хладку. Направи по випатрунку релативно здабу на уж постояци, а важне надпомнуц же зачувани и шицки потерашнї котри уж оддавна у парку. За початок, мож повесц же досц нєзґодна подлога у новей часци, понеже насипани дробни каменьча котри ше розтресаю и єст их и около и на шицких дражкох.

Роботи пририхтованя и поставяня окончели роботнїки ЯКП „Руском”, а зоз општинского буджету обезпечени средства за купованє спомнутих направох. Подобни обнавяня дзецинских бавилїщох и паркох источашнє ше окончує, або су уж поробени и у других населєних местох општини Кула.

